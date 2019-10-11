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11.10.2019 10:11
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ГИБДД объявила: начинаем штрафовать за превышение скорости на ЗСД

С 00:00 понедельника, 14 октября, петербургское управление Госавтоинспекции начнёт принимать информацию о зафиксированных в автоматическом режиме нарушениях скоростного режима на Западном скоростном диаметре. Раньше ГИБДД информацию с камер не получала и постановлений не выносила. Об этом 11 октября «Фонтанке» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Специальные техсредства для фиксации нарушений ПДД установлены на платной трассе по инициативе УГИБДД в соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга. Эти техсредства, то есть камеры, при участии комитета по информатизации и связи и СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» интегрированы в автоматизированную систему фиксации нарушений ПДД, используемую Госавтоинспекцией. На основании полученных сведений сотрудники ЦАФАП в ОДД ГИБДД приступят к вынесению постановлений об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьёй 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости». Полученные от автомобилистов средства будут поступать исключительно в бюджет Санкт-Петербурга.

Сергей Поворозонюк, ООО «Магистраль северной столицы»

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Камеры на ЗСД настроены на фиксацию превышения максимальной разрешённой скорости, установленной дорожными знаками 5.1 «Автомагистраль» (110 км/ч) и на ряде участков дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (90 км/ч) – это ограничение действует, например, на всём Центральном участке ЗСД («Фонтанка» объясняла, по какой причине). Автобусам и грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны на автомагистралях нельзя двигаться со скоростью более 90 км/ч. По ограничениям, вводимым дорожными знаками на табло переменной информации, система автоматической фиксации не работает, напоминает ГИБДД.


Напомним, что камеры на магистрали ловят не только нарушителей скоростного режима. Так, перед съездом на Богатырский проспект установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, в том числе и факты нарушения разметки и движения по резервной полосе, запрещенные правилами (с этими данными ГИБДД пока не работает). Подробнее о скоростном режиме и камерах на ЗСД читайте в гиде «Фонтанки», созданном вместе с ООО «Магистраль Северной столицы» на основе вопросов от читателей.

 

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