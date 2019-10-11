После стихийного схода в Саратове, где горожане требовали выдать подозреваемого в убийстве девочки, из Москвы прислали группу следователей

«Ни у кого не должно возникать сомнения, что следственным комитетом будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства утром 11 октября.

Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства 9-летней девочки. Они должны помочь максимально быстро закрепить полученные доказательства и получить новые.

В пресс-службе СК РФ также сообщают, что следствие ведется по делу об «убийстве» На данный момент установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к убийству ребенка. ?Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления.

Как писала «Фонтанка», ночью, когда после суток поисков 9-летней школьницы стало известно о том, что её нашли убитой и полиция привезла на место подозреваемого, к гаражам на улице Высокой пришли люди. Они требовали выдать им мужчину. Силовикам пришлось применять спецсредства для разгона разгневанных горожан.



