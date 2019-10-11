Танкер в Красном море поразили ракетами

Иранский танкер в Красном море, на котором утром 11 октября произошел взрыв с последующим пожаром, был атакован при помощи двух ракет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление владельца танкера – госкорпорацию National Iranian Oil Company.

Взрыв, как уверяют в компании, был не один, а два с разницей в 20 минут. Их причиной бизнесмены называют ракетные атаки.

При этом никто из членов экипажа не пострадал. Состояние танкера оценивается как устойчивое.

Как сообщалось, взрыв на танкере произошел в море, примерно в 96 км от саудовского порта Джидда.



