После пожара в шестикомнатной коммуналке на Колокольной медикам передали двоих

Утренний пожар, разгоревшийся 11 октября в жилом доме в центре Петербурга, выгнал на улицу восемь человек. Пожилым жителям потребовалась помощь врачей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, коммунальную квартиру на Колокольной, 12, полностью потушили к восьми утра. Одна из шести комнат выгорела по всей площади. Очевидцы рассказывали о сильном задымлении, клубы дыма фотографировали проезжавшие мимо водители.

Из здания вывели восемь жильцов. В ведомстве уточнили, что женщину и мужчину в возрасте после осмотра на месте пришлось госпитализировать для более детального обследования.



