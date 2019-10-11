Сотрудница Куйбышевского райсуда пострадала от домушника. В полицию она пришла вместе с соседями

Три квартиры обчистил за «рабочую смену» вор в поселке Тельмана в Тосненском районе Ленобласти. Одной из пострадавших оказась секретарь петербургского суда.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 11 октября, вечером девятого числа сразу три заявления принесли в полицию жители домов 24 и 30 в поселке Тельмана. Они оказались братьями по несчастью: вечером по их квартирам прошелся домушник. Работал в промежутке времени с 18.15 до 20.45. В соседские квартиры проникал одинаково — через окна, отжав стеклопакеты. Брал имеющуюся наличность, ювелирку.

По информации «Фонтанки», одной из потерпевших стала секретарь Куйбышевского районного суда Петербурга. Можно сказать, что 22-летняя служительница закона отделалась наиболее легко — у нее унесли 25 тысяч рублей, 100 долларов, да ювелирные изделия.

Общий же ущерб на троих составил около 300 тысяч рублей, не считая украшений.



