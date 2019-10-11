Водители оказались не готовы к «Року». Съёмки фильма лишили их Литейного моста, тревог добавили рабочие

Заблаговременное предупреждение о транспортных ограничениях в центре Петербурга нашло не всех адресатов. Ночью автомобилисты озадаченно тормозили перед Литейным мостом и уезжали, подозревая неладное.

Своим недоумением они поделились с «Фонтанкой». По словам очевидцев, в ночь на 11 октября Литейный мост был закрыт «вне времени», заехать на него мешали автомобили дорожной полиции. При этом рядом бойко шло исследование коммуникаций: люди в рабочих жилетах проверяли колодцы.

«Вскрывали все люки, смотрели, что внутри», – рассказываю читатели. Такое же оживление заметили на Дворцовой набережной.

Около полуночи переправу вернули транспорту, но, говорят, ненадолго. В половине первого ночи пролёты были разведены. В пресс-службе «Мостотреста» подтвердили, что час и десять минут движения, которые вроде бы обещал стандартный график, «съели» киношники.





Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предостерёг об этом ещё 8 октября. Литейный мост в течение нескольких вечеров стал съёмочной площадкой для фильма «Цой».

Показавшиеся подозрительными поиски в колодцах в Водоканале объяснили плановой проверкой. Дважды в год люки по основным трассам проверяют на герметичность и исправность, пересчитывают крышки. Со съёмочным процессом обход совпал случайно.