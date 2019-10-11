Студент петербургского вуза попал под поезд под Всеволожском

Транспортная полиция устанавливает все обстоятельства гибели 20-летнего парня, на которого 10 октября около восьми вечера наехала электричка.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО, электричка ехала из Петербурга в сторону Невской Дубровки, и на перегоне Бернгардовка – Всеволожская Ленинградской области на путях оказался парень. Машинист применил экстренное торможение, но наезд все-таки произошел.

В полиции уточнили, что погибшему 20 лет, и проживает он во Всеволожске.

По данным «Фонтанки», молодой человек возвращался из Петербурга с учебы в университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.



