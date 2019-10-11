«Мост глупости» переезжает? На Южном шоссе началась эпидемия, утром там подали завтрак

Железнодорожный мост на Южном шоссе, у станции Сортировочная, уверенно идёт на обгон «моста глупости» с Софийской улицы. С начала октября под ним третий раз не прошёл грузовик – опять «Газель».

Если первые два раза от удара лишь деформировало кузов, то утром 11 октября будка развалилась полностью, и груз высыпался на дорогу. Как предполагают подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», это рыба. Твиттер «моста глупости» считает, что это хлеб.





Хлеб не доехал до покупателей. Мост на Южном шоссе поймал Газель и раскидал содержимое Фургона! pic.twitter.com/TQAY8qOXAi — Мост глупости (@FoolsBridge) 11 октября 2019 г.

Мост на Южном шоссе состоит из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже. Этот мост входит в составленный «Фонтанкой» список собратьев «моста глупости» с Софийской, и он весьма активен, например в 2019 году именно здесь был открыт счёт застрявшим грузовикам.

Сам же мост на Софийской улице, отметив 10-летие, поймал в сентябре две «Газели», доведя счёт до 172. В целом ДТП под ним стало меньше (за первую половину 2019 года – всего семь), в частности после того, как городская администрация предприняла ряд мер для снижения аварийности.