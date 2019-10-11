Вор выбил бетонное перекрытие, чтобы попасть в петербургскую хрущевку. Зачем столько усилий — загадка

Чтобы проникнуть в квартиру в Петербурге, домушник выбил бетонное перкрытие между подвалом и первым этажом. Но разжиться на украденном из хрущевки вряд ли получится.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), недюжинные усилия приложил злоумышленник, чтобы попасть в квартиру на первом этаже дома №72, корпус 4, по проспекту Маршала Жукова. Он проник сначала в подвал, потом выбил бетонное перекрытие и через образовавшуюся дыру вошел в жилище. Отметим, что пятиэтажный дом в Ульянке был построен в 1969 году. В народе называется хрущевкой. В обнесенной квартире живет 47-летний медицинский представитель и особого богатства не имеет. Составленный им список похищенного выглядит так: 25 тысяч рублей, 150 евро, 250 долларов США и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба, без учета украшений, около 52 тысяч рублей.

Злоумышленник оставил отпечатки пальцев, которые сейчас изучают.



