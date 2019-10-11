Отошел от ребенка, лишился пособия. Минтруд будет следить за тем, кто фактический в семье сидит с ребенком до 1,5 лет

Поправки в правилах выдачи пособий по уходу за реебенков вносит Минтруд. Там появится пункт о том, что, если мать малышка вышла на работу даже на неполный день, то «право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Как сообщает 11 октября РБК,сейчас выплата не прекращается, если его получатель (мать или отец ребенка, опекун или другой родственник), находится в отпуске по уходу за ребенком, но работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за младенцем.

Минтруд считает, что если пособие оформлено на мать, но фактически с ним сидит бабушка или отец, то получть деньги должны они.

«Действующее законодательство не предусматривает каких-либо ограничений по продолжительности неполного рабочего времени для застрахованного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени, но право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется за ним только при условии, что данное лицо само осуществляет уход за ребенком и при этом у него достаточно времени на осуществление данного ухода», — пояснили в ведомстве.



