«Мужчины, поднимитесь, пожалуйста». Полиция и СОБР будят мигрантов по 20 адресам после массовой драки со стрельбой в Апраксином дворе

Полиция собирает участников недавнего конфликта в центре Петербурга. Обыски идут в нескольких районах города. Около 70 сотрудников собирают мигрантов. Теперь оперативникам надо бы определить, кто стрелял, а кто только бил.

По информации «Фонтанки», около шести часов утра 11 октября полсотни оперативников Управления уголовного розыска и Центрального района вместе с двадцатью сотрудниками СОБР Росгвардии начали проводить 20 обысков по уголовному делу, появившемуся после массовой драки вечером 14 сентября в Апраксином дворе.

«Фонтанка» ранее сообщала об этом.





Дело возбуждено по статьям «хулиганство» и «причинение тяжкого вреда здоровью». Напомним, что несколько человек тогда были госпитализированы, а во время выяснения отношений представители различных этнических общин применяли огнестрельное оружие.

Посещения мест проживания подозреваемых идут в Центральном, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Приморском районах.