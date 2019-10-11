Посылка должна быть долгожданной. «Почта России» опять пытается выйти на рынок интернет-доставки

Всероссийская государственная компания «Почта России» предлагает интернет-магазинам свои услуги по пересылке покупок в отделения сети. Заплатить придется и за доставку и процент от заявленной стоимости товара.

Помимо отделений в доставке компания обещает задействовать свои и партнерский пунткы выдачи заказов и постаматы. За переезд из одной точки города в другу будет стоит порядка 95 рублей. Междугородние тарифы еще не объявлены. Помимо этого магазинам или получателю нужно будет внести плату за объявленную ценность в размере 0,25–0,42%.

Посылки будут брать только весом до 15 килограммов. А хранить до семи дней.

В интернет-доставке «Почты» примут участие 2 тысячи точек, включая более 1 тысячи постаматов. Как пишет 11 октября «Коммерсант», договор с почтовиками уже заключили сети «Гермес», Qiwi и «Халва».





Как пишет издание, нынешняя попытка не первая для «Почты России». Семь лет назад она начинала похожий бизнес с Ozon, но созданная для этого компания «Почтомат» была через несколько лет ликвидирована как банкрот.