Российским банкам запретят навязывать дополнительные услуги при выдаче кредитов

Российским банкам запретят навязывать клиентам дополнительные услуги при получении ссуды. Министерство финансов разработало поправки к закону о потребительском кредите, документ уже изучают участники рынка и говорят, что давно не пользуются такой практикой.

Об этом 11 октября пишет «Коммерсантъ». Минфин предлагает запретить обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением страховок предмета залога. При этом чиновники хотят обязать кредитора возместить заемщику убытки, понесенные им «вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг» в двукратном размере. Также клиентов нельзя будет заставлять страховаться сразу на весь период выплаты кредита.

В ЦБ сообщили, что положительно оценивают предложения Минфина. Хотя регулятор признает, что новшества «не исключают возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов».

Сами банки в целом поддерживают идею чиновников, но хотят дополнительной проработки документов. Например, какие именно услуги можно считать навязанными. Эксперты же говорят, что в договорах давно не указывается необходимость страхования, но это не останавливает кредиторов. Если страховку не купить, то ставка по займу становится выше.





Напомним, вчера счтало известно, что российские банки заставят отменить комиссии за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного кредитного учреждения. Избавить россиян «от так называемого банковского роуминга» пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев.