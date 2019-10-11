Происшествия
Полыхающий на Московском шоссе большегруз попал на видео
Мощный автомобильный пожар утром 11 октября затруднил движение по дороге М-10 «Россия» под Санкт-Петербургом.
На Московском шоссе загорелась фура, сообщил читатель «Фонтанки» Николай. В «Яндекс.Навигаторе» пользователи поставили отметку о пожаре на повороте на Тосно. Образовался небольшой затор.
«Проезжал в Тосно с моста, даже светло было! Страшно», – рассказывает один из участников паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В целом в Петербурге, по данным на 8:45, обычные для этого времени суток «жёлтые» 6 баллов. Сервис «Яндекс.Пробки» за утро отметил три аномалии:
- 7:06, самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, 6,1 км – внутренняя сторона КАД, включая вантовый мост, от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны.
- 7:24, загруженность Выборгского шоссе в центр – 7 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
- 8:15, загруженность шоссе Революции и Рябовского шоссе в центр – 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.