Полыхающий на Московском шоссе большегруз попал на видео

Мощный автомобильный пожар утром 11 октября затруднил движение по дороге М-10 «Россия» под Санкт-Петербургом.

На Московском шоссе загорелась фура, сообщил читатель «Фонтанки» Николай. В «Яндекс.Навигаторе» пользователи поставили отметку о пожаре на повороте на Тосно. Образовался небольшой затор.





«Проезжал в Тосно с моста, даже светло было! Страшно», – рассказывает один из участников паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В целом в Петербурге, по данным на 8:45, обычные для этого времени суток «жёлтые» 6 баллов. Сервис «Яндекс.Пробки» за утро отметил три аномалии: