За ЗОЖ. Роспотребнадзор хочет создать приложение о качестве продуктов
Мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе за здоровый образ жизни россиян, разрабатывается в недрах ведомства. С его помощью, пишут 11 октября РИА Новости, можно будет узнавать как составить правильный рацион, просчитать калории и узнать о качестве продуктов.
Ресурс будет создан на базе действующего сайта Роспотребнадзора, там будет появляется оперативная информация о проверках ведомства качества продукции. А специальное мобильное приложение к нему можно будет использовать в магазине для выбора полезных продуктов и просчитать калории.
По словам главы ведомства Анны Поповой, таким образом они планируют охватить максимально широкие слои населения и исправить негативные тенденции по ожирению, чтобы сформировать здоровое поколение.
Справка:
Одиннадцатого октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В большинстве европейских стран ожирением страдает 15-25% взрослого населения.