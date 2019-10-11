За ЗОЖ. Роспотребнадзор хочет создать приложение о качестве продуктов

Мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе за здоровый образ жизни россиян, разрабатывается в недрах ведомства. С его помощью, пишут 11 октября РИА Новости, можно будет узнавать как составить правильный рацион, просчитать калории и узнать о качестве продуктов.

Ресурс будет создан на базе действующего сайта Роспотребнадзора, там будет появляется оперативная информация о проверках ведомства качества продукции. А специальное мобильное приложение к нему можно будет использовать в магазине для выбора полезных продуктов и просчитать калории.

По словам главы ведомства Анны Поповой, таким образом они планируют охватить максимально широкие слои населения и исправить негативные тенденции по ожирению, чтобы сформировать здоровое поколение.



