Остап Бендер в юбке. После обысков в Москве и Петербурге задержана женщина, которая организовала вывод за рубеж больше миллиарда рублей

Более 20 обысков в Московском регионе и на территории Петербурга провели столичные полицейские и сотрудники ФСБ, чтобы перекрыть нелегальный канал перевода валюты за рубеж по фальшивым документам.

Как сообщает 11 октября официальный представитель МВД Ирина Волк, задержан «мозг» группы — 34-летняя женщина, которая в период с 2015 по 2018 годы организовала вывод миллиарда рублей.

В ходе обысков было найдено порядка 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей.

Схема вывода была проста: злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.





Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.