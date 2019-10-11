Здоровый водитель заплатит больше. В медосмотр для получения прав вводят анализы на хронический алкоголизм и наркотики

Минздрав выпустил новый приказ с изменениями в прохождении медосмотра для водителей. Документ находится на рассмотрении в Минюсте и увеличивает время прохождения врачей, а также стоимость процесса.

Если до 10 сентября (эти числом он датируется), как пишет «Коммерсант» 11 октября, министерство было довольно тем, что будущих водителей осматривают только определенный ряд врачей, основными из которых являют офтальмолог и психиатр, то теперь к ним добавляются ряд тестов у нарколога. Так гражданин, если хочет увидеть заветные корочки, должен будет сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов. Проверять будут на опиаты, каннабиноиды и еще ряд синтетических и растительного происхождения наркотиков.

Плюс к этому граждан будут отправлять на анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это маркер, который может указывать на хронический алкоголизм. Если концентрация CDT окажется выше 1,2%, то гражданина направят внаркодиспансер для обследования психиатра-нарколога на наличие заболеваний, несовместимых с вождением авто.

Анализ крови на CDT может делаться несколько дней, таким образом, срок получения медсправки, скорее всего, увеличится.



