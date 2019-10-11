Два пожара за ночь, оба в центре Петербурга. Сначала горело движимое имущество, затем недвижимое

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщает о двух ночных пожарах, оба были в Центральном районе города. Сначала тушили движимое имущество – автомобили, затем недвижимое – коммуналку.

11 октября в 0:33 поступил вызов на Херсонскую улицу, 19, где вспыхнули стоящие рядом автомобили – ВАЗ-2108 и Volkswagen. Два пожарных расчёта (десять человек) ликвидировали возгорание к 0:52. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют модель «Фольксвагена» – Passat B3.

На сайте ГУ МЧС отмечается, что в обоих машинах выгорели салоны, на фотографиях же заметно, что повреждения более серьёзные. На стене остался чёрный след от дыма ровно напротив «Жигулей» – видимо, они горели сильнее.





Уже под утро, около 5 часов, на Колокольной улице, 12, начался пожар в шестикомнатной коммунальной квартире. Огонь охватил 15 квадратных метров. На кадрах ехавшего мимо автомобилиста видно, как мощно валит дым из окон квартиры.

Там работали сразу три единицы техники МЧС и 15 человек личного состава, на тушение понадобился час.

Дом 12 по Колокольной, по данным Citywalls, это доходный дом Патковских, построенный в 1886 году и частично перестроенный в 1913 году. Соседнее с ним здание находится под охраной КГИОП.

В обоих случаях сведения о пострадавших не поступали, отмечают в управлении.