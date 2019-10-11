На станции «Пролетарская» человек упал на пути. Движение по зеленой ветке метро затруднено

Читатели «Фонтанки» с семи утра сообщают об ограничении в движении на зеленой ветке со стороны станции «Рыбацкое». В метрополитене обещают скорейшее восстановление движения.

«Метро Рыбацкое закрыто, поезда не ходят по техническим причинам до станции «Ломоносовская». Всем рекомендуют добираться до «Ломоносовская» наземным транспортом», – пишут читатели «Фонтанки».

«7:25. У метро пролетарская стоят 4 скорых помощи и реанимация, метро похоже закрыто, никто не заходит и не выходит, что случилось не совсем понятно», – жалуются другие пассажиры.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» «Фонтанке» сообщили, что в 6.40 на станции «Пролетарская» на пути упал мужчина. Он жив, его извлекли и передали в руки скорой.





Движение на линии обещают восстановить в ближайшее время.