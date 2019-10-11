Утро туманное. Синоптики обещают теплую пятницу

Теплее, чем в вчера. Так в общем характеризуют погоду, которая ожидает 11 октября Петербург, специалисты.

Как сообщает главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в утренние часы нас ждет туман. Но не везде.

Зато во всех районах города к 8 утра влажность будет составлять 90%. Но к середине дня температура воздуха прогреется до 9 градусов. Днем также обещают небольшой дождь.



