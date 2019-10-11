В Саратове пытались устроить «суд Линча» подозреваемому в убийстве 9-летней девочки, которую искал весь город

Полиции Саратова пришлось успокаивать жителей, которые ночью 11 октября устроили стихийный митинг в гаражном массиве на улице Высокая, где нашли тело пропавшей сутки назад девочки. Силовики привезли на место подозреваемого в убийстве, и горожане требовали выдать его им.

Издание «Версия Саратов» засняло как во время проведения следственного эксперимента жители выражали недовольство работой полиции и кидали предметы в их машину. Не сумев провести необходимые действия, полиция была вынуждена уехать. А протестующие потянулись к отделу полиции.

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Школьница пропала утром 9 октября. Она вышли из дома на той же улице Высокой, но в школу так и не пришла. В поисках ребенка принимало участие несколько тысяч человек. МЧС сделало специальную смс-рассылку о розыске с фото ребенка. В ночь на 11 октября поиски прекратили после обнаружения тела девочки в одном из гаражей, расположенных по соседству с домом.

По данным СМИ, задержанный мужчина — ранее судимый местный житель. Он, по предварительной информации, заявил полиции, что убил ребенка из злости, так как она ему нагрубила.