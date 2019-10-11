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11.10.2019 00:44
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Польская пара путешествует вокруг света на автомобиле, выпущенном еще при социализме

Польская пара путешествует вокруг света на автомобиле, выпущенном еще при социализме

Павел и Иоанна Потерски путешествуют вокруг света на автомобиле Polski Fiat 125p 1990 года выпуска. На днях они прибыли в канадский город Калгари, оставив позади 14 стран и 24 000 километров.

Рискованное путешествие польская пара предприняла, чтобы удовлетворить свою любовь к исследованию мира и страсть Павла к классическим автомобилям, сообщает 11 октября канадская  CTV News. Для этого они выбрали один из последних выпущенных в Польше «Фиатов», аналог российского ВАЗ-2104.

«Она очень медленная, потребляет много бензина, динамика еще хуже, управляемость вообще трагичная, – так описывает свой автомобиль канадским журналистам Павел Потерски. – Мы всегда хотели путешествовать по миру, вот и подумали: а почему не в этой машине?»

Polski Fiat 125p выпускался по лицензии с 1967 по 1991 годы и считался в социалистической Польше чуть ли не символом роскоши. Это была упрощенная версия итальянского оригинала, выпускавшегося с 1967 по 1972 годы. Всего было произведено около полутора миллионов автомобилей, часть из которых были универсалами, как и тот, на котором путешествуют супруги Потерски.


Несмотря на все недостатки машины (включая необходимость возить с собой целый набор запасных частей), Павел и Иоанна смогли пересечь на своем Polski Fiat половину Европы и значительную часть Азии. Они уже посетили Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Иран, Пакистан, Индию, Непал, Мьянму, Таиланд, Лаос, Камбоджу и Малайзию, откуда отправили «Фиат» морем прямо в Канаду.

При этом больше всего проблем им доставили не плохие дороги в некоторых азиатских странах, а логистический кошмар, связанный с отправкой автомобиля морем из Куала Лумпур в Канаду.

После Канады польская пара планирует проехать по США, а потом так же морем отправить свой Fiat обратно в Европу, в Португалию, чтобы завершить кругосветку к концу года. Первоначально они планировали прибыть домой уже в ноябре, но долгая доставка автомобиля на американский континент сорвала их планы.

Все же супругам придется поспешить, поскольку еще в начале путешествия Иоанна обнаружила, что она беременна. После рождения ребенка пара намерена все-таки сменить машину.

Видео: dookolafiata/YouTube

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