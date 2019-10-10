Технологии
Китай представил «боевое НЛО» под названием «Супервеликая белая акула»
На выставке China Helicopter Exposition 2019 в Тяньцзине, открывшейся 10 октября, посетители заметили необычный летательный аппарат. Как пишет The Drive, речь идет о боевом вертолете в форме летающей тарелки.
Chinese UFO pic.twitter.com/B3KVL3qgtE— Alert 5 (@alert5) October 9, 2019
Проект называется «Супервеликая белая акула», его разработкой занимается госкорпорация авиационной промышленности Китая. По предварительной информации, экипаж оригинальной боевой машины будет составлять два человека. Вертолет сможет развивать скорость до 650 км/ч.
#Chine Le "Super Shark" est un h?licopt?re d'attaque exp?rimental ressemblant ? une soucoupe volante, expos? ? l'exposition #China #Helicopter ? #Tianjin. pic.twitter.com/oPZzNqQ15c— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 10, 2019