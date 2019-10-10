Китай представил «боевое НЛО» под названием «Супервеликая белая акула»

На выставке China Helicopter Exposition 2019 в Тяньцзине, открывшейся 10 октября, посетители заметили необычный летательный аппарат. Как пишет The Drive, речь идет о боевом вертолете в форме летающей тарелки.

Проект называется «Супервеликая белая акула», его разработкой занимается госкорпорация авиационной промышленности Китая. По предварительной информации, экипаж оригинальной боевой машины будет составлять два человека. Вертолет сможет развивать скорость до 650 км/ч.



