Россия разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020. Дзюба забил два гола
Победой сборной России по футболу завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы против Шотландии, прошедший в четверг, 10 октября, в Москве. Россияне выиграли со счётом 4:0.
Голы забили Артем Дзюба (56-я и 70-я минуты), Магомед Оздоев (60-я) и Александр Головин (84-я).
ГООООООЛ!!!— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
АААААРТЕЕЕЕЕМ ДЗЮЮЮЮБААА!!!!
3:0!!! pic.twitter.com/1bZRT90oBd
Таким образом, подопечным Станислава Черчесова осталось набрать всего 3 очка в оставшихся трех матчах, чтобы принять участие в Евро-2020.
13 октября Россия играет против Кипра, 16 ноября против Бельгии, 19 ноября против Сан-Марино.