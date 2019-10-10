Гигантский желеобразный пузырь нашли дайверы у норвежских берегов. Он мог проглотить их целиком

Пузырь или своеобразный кокон обнаружили дайверы в одном из фьордов северо-западной Норвегии. Явление редкое, но понятное.

Странную находку сделали водолазы ещё 5 октября, сообщает DailyMail, к 10 числу видео на YouTube посмотрели почти 50 тысяч человек. Дайверы ныряли в составе научной экспедиции, которая изучала состояние океана в Орстафьорде. Они увидели гигантский пузырь, просветили его фонариками и засняли все это на видео. «Он такого размера, что мог бы проглотить водолаза целиком», – иронизируют в DailyMail. На самом же деле, насколько известно науке, опасности эти коконы не представляют. Это защитная оболочка для потомства кальмаров, на кадрах видно, как внутри пузыря перемещаются крошечные объекты. Они подрастут, пузырь лопнет, и новорождённые кальмарчики отправятся в свободное плавание.



