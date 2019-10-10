«Остались ли на них отметки от выстрелов». Глава МИД Украины заявил, что Россия в ближайшее время вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
Россия уже в ближайшее время вернет украинские корабли, захваченные в Керченском проливе. Об этом 10 октября заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет «Интерфакс».
Он уточнил, что украинцы готовы забрать свои корабли после сообщения времени и точки координат, где они будут стоять. По словам Пристайко, «мы сейчас на финальном этапе передачи».
«Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время», – заявил глава МИД Украины.
Он также подчеркнул, что возвращение моряков состоялось не по решению суда, а в ходе обмена пленными.
Справка:
Российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — в конце ноября 2018 года. Как утверждает Москва, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. После этого по украинцам был открыт огонь, три украинских моряка получили ранения, их госпитализировали. Все три корабля были задержаны и отбуксированы в порт Керчи. Моряки были арестованы, их поместили в московское СИЗО.
25 мая Международный суд по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию вернуть украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также корабли. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, после вынесения приговора у России появилась возможность «разблокировать» переговоры с Киевом. Однако в МИД России пообещали отстаивать свою позицию в сложившейся ситуации.
7 сентября 24 задержанных моряка были переданы Украине в рамках обмена удерживаемыми российской и украинской строной лицами. При этом о передаче «Бердянска», «Никополи» и «Яны Капу» до настоящего времени никакой информации не поступало.