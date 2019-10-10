«Остались ли на них отметки от выстрелов». Глава МИД Украины заявил, что Россия в ближайшее время вернет корабли, захваченные в Керченском проливе

Россия уже в ближайшее время вернет украинские корабли, захваченные в Керченском проливе. Об этом 10 октября заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что украинцы готовы забрать свои корабли после сообщения времени и точки координат, где они будут стоять. По словам Пристайко, «мы сейчас на финальном этапе передачи».

«Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время», – заявил глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что возвращение моряков состоялось не по решению суда, а в ходе обмена пленными.



