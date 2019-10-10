«Вернусь более сильным». Травмированный игрок «Зенита» Малком обратился к болельщикам

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Малком обратился к болельщикам ст словами благодарности.

«Хотел бы поблагодарить всех вас за слова поддержки. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Спасибо за добрые слова… Вернусь более сильным», — написал Малком вечером 10 октября в своём Instagram.

Напомним, что 22-летний футболист в августе травмировал проксимальный мышечно-сухожильный переход прямой мышцы левого бедра. Сухожилие, о котором идет речь, играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Сегодня стало известно, что Малком перенес операцию в Финляндии. По официальным данным, в строй он вернётся теперь уже не раньше 2020 года.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «Фонтанке» заявил, что сравнения с другим бывшим игроком петербургского клуба, которому пришлось закончить карьеру из-за травмы, полученной в прошлом сезоне, неуместны.



