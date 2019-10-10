В ДТП с «КамАЗом» под Петербургом пострадали трое, в том числе ребёнок. Водитель не заметил грузовик

Водитель Hyundai выезжал на трассу в Волосовском районе Ленобласти и решил проскочить перед «КамАЗом». Легковушку выбросило на встречную полосу.

Как сообщает 47News, три машины столкнулись в районе деревни Анташи. Авария, добавили в региональном управлении ГИБДД, произошла в половину восьмого вечера 10 октября. Hyundai выезжал со второстепенной дороги, не увидел грузовик, от удара вылетел на встречную полосу и задел Fiat. Больше всего досталось самому невнимательному пассажиру, его зажало в машине. Вырезать его приезжали спасатели. На заднем сидении в специальном кресле находилась четырехлетняя девочка, ее увезли в Петербург в удовлетворительном состоянии. Водителю Fiat также досталось, но его жизни ничего не угрожает.



