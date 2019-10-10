В руководстве Кубы не осталось участников революции. У страны появился первый президент

Первым президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE, избрание состоялось 10 октября на внеочередной сессии Национальной ассамблеи народной власти Кубы.

Должность учредили в соответствии с новой конституцией. Ранее Диас-Канель был председателем Госсовета и Совета министров. Основные должности, только с новыми названиями, сохранили и другие: так, вице-президентом стал Сальвадор Вальдес Меса, который занимал пост заместителя Диас-Канеля и в Госсовете.

Также на этой сессии переизбрали Госсовет Кубы, который сократился с 31 до 21 члена. В нем не осталось ни одного участника Кубинской революции. Рамиро Вальдес (87 лет) и Гильермо Гарсия Фрис (90 лет) сегодня покинули Госсовет.



