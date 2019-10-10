СКА обыграл «Автомобилист» и прервал серию поражений
Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Северной столице 10 октября.
Счет открыл игрок СКА Йори Лехтеря в начале второго периода. Гости сумели отыграться шайбой Питера Холланда в третьем периоде. Победную шайбу забил петербуржец Артем Зуб на второй минуте дополнительного времени.
ЙЕЕЕЕ! pic.twitter.com/hRYsTG11Xx— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 10, 2019
Напомним, этой победой СКА прервал серию поражений из трех матчей. Следующую игру петербуржцы проведут 13 октября в гостях против «Торпедо».