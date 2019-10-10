Под Петербургом 14 тысяч человек остались без воды. Место прорыва ищет глава администрации на велосипеде

Прорыв на магистральном водоводе в Волхове Ленинградской области оставил без холодной воды 14 тысяч человек. Об этом 10 октября сообщает 47news.

Ненадолго отключали и подачу горячей воды, сейчас котельные заполняют по резервной трубе, чтобы ночью жители не остались без отопления. В Ленобводоканале уточнили, что прорыв произошел на трубе диаметром 500 мм.

Глава администрации Волховского района Алексей Брицун рассказал 47news, что место прорыва еще только ищут. Он сам контролирует ход работ, передвигаясь по городу на велосипеде.



