Иранские женщины впервые за 40 лет пришли на футбол. И увидели, как «зенитовец» делает хет-трик

Сборная Ирана в отборочном матче чемпионата мира 2022 года разгромила Камбоджу со счетом 14:0. Форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик.

Больше него забил только нападающий катарского «Аль-Сайлия» Карим Ансарифард.

Отметим, что этот матч также стал первым с момента образования Исламской Республики Иран, на который официально разрешили прийти исламским женщинам. Игру посетили около 3,5 тыс. болельщиц.





Ранее действовал запрет на посещение женщинами мужских спортивных соревнований. Он был отменен после того, как в прошлом месяце Международная федерация футбола (FIFA) распорядилась снять ограничения, угрожая применить санкции к иранской футбольной ассоциации вплоть до исключения ее из соревнований под эгидой международной организации. Так международная организация отреагировала на то, что одна иранская женщина совершила самоубийство, когда была арестована за попытку пройти на стадион, переодевшись в мужчину. Отметим, женщин в итоге пустили на матч, но выделили для них отдельный сектор, который охраняли 150 офицеров-женщин.

Благодаря этой победе иранцы набрали шесть очков из шести возможных и упрочили лидерство в отборочной группе С. Помимо Камбоджи, в группе также выступают Бахрейн, Ирак и Гонконг. В следующий раунд азиатской квалификации выйдут восемь победителей групп и четыре лучшие команды из числа занявших вторые места.