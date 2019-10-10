«Маячники подкармливали семечками». Гоночный голубь из Японии промахнулся на тысячу километров и прилетел на Колыму

Сотрудники маяка на Колыме помогли голубю-путешественнику из Японии. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе заповедника «Магаданский».

Окольцованный голубь прибыл на маяке на мысе Таран в заповеднике еще в апреле. «Несколько дней голубь, которого маячники подкармливали семечками, жил на маяке, а потом исчез. Информацию о голубе и номерах колец маячники по рации передали работникам заповедника», – рассказали в «Магаданском».

Данные голубя передали в Японию, там сумели найти владельца — Исаму Накадаи из города Чиба неподалеку от Токио. Он рассказал, что его гоночный голубь принимал участие в тренировочном полете: он должен был пролететь из города Осябамбе 800 километров до своего дома, но выбрал неправильное направление. Птица за 10 дней преодолела 1995 км и оказалась на Колыме. Владелец благодарит россиян, позаботившихся о голубе, и надеется, что он вскоре вернется домой.



