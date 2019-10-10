Неудачно развернулся. В ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

Четыре человека погибли после столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области. Об этом 10 октября сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter во время разворота столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет. Автобус с белорусскими номерами ехал со стороны Брянска в Москву. В МВД уточнили, что в аварии погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что все погибшие и пострадавшие – граждане Белоруссии.



