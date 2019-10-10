Забывчивый пассажир пронёс пистолет на рейс из Москвы в Бургас. Самолёт экстренно посадили в Ростове-на-Дону

Самолет, летевший из Москвы в в болгарский Бургас, экстренно посадили в Ростове-на-Дону вечером 10 октября. Причиной стал забывчивый пассажир, который ухитрился пронести на борт пистолет, а спохватился уже в салоне.

Мужчина у которого есть заболевание органов дыхания, полез в сумку за лекарством и наткнулся на пистолет, о чем дисциплинированно сообщил бортпроводникам и отдал им оружие, пишет РБК со ссылкой на «КП Ростов». Источник агентства уточнил, что незамеченным в ручной клади остался травматический пистолет «Стражник» и два боеприпаса к нему.

О случившемся доложили экипажу, который принял решение посадить борт в Ростове-на-Дону.

В пресс-службе «Аэрофлота» прокомментировали, что самолет совершил внеплановую посадку в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне». После проверки борт направился по маршруту.





В пресс-службе Шереметьево заявили, что по факту инцидента проводится внутренняя проверка. Предстоит выяснить, каким образом на огнестрельное оружие не среагировали рамки металлодетекторов.