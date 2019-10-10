В Москве хрущевка перещеголяла 60-этажный небоскреб «Империя». Пятиэтажка приютила больше тысячи юридических лиц

Панельная хрущевка в Москве оказалась самым большим бизнес-центром. Включенная в программу реновации пятиэтажка 1962 года постройки на проспекте Вернадского может похвастаться тысячей с лишним зарегистрированных юридических лиц. Для сравнения: в 60-этажном небоскребе «Империя» делового центра «Москва-Сити» оформлено в три раза меньше компаний — 366.

Рекордное количество зарегистрированых юрлиц, как пишет 10 октября РБК, выявили в ходе автоматической проверки компании-оператора фискальных данных (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Она обнаружила 1113 организаций, у которых юридическим адресом значится дом 42 на проспекте Вернадского в столице.

В интернете предлагают за плату от 35 тыс. рублей зарегистрировать юрлицо по этому адресу и «не беспокоиться о неожиданных проверках налоговой службы или прочих органов контроля, поскольку помещение всегда готово к любым «гостям». Исходя из этого, можно оценить, что регистрация тысячи фирм приносит не менее 39 млн руб.

Проверки, однако, последовали и Федеральная налоговая служба уже заявила РБК, что большая часть из сотен фирм, ранее зарегистрированных в хрущевке, уже ликвидирована или находится в процессе ликвидации.

ФНС при этом приводит несколько иные данные. Налоговики насчитали в доме на Вернадского 802 юридических лица. Из них на сегодняшний день статус «действующее» имеют только 147, из которых по 120 уже запущен процесс ликвидации.



