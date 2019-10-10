Безопасное чтение. Почему суд не нашел экстремизма в «Хронике российской агрессии»

В Петербурге прокуратуре не удалось включить в список запрещенных материалов книгу об украинском конфликте, в котором неприглядная роль отведена России. «Это просто аналитическая хроника, пусть и с идеологическими моментами», - решили эксперты, и суд с ними согласился.

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Изданную под руководством ныне покойного депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука книгу «Вторжение в Украину: хроника российской агрессии» житель Петербурга заказал летом прошлого года. Он подал декларацию, чтобы «растаможить» товар, но не успел забрать. Книгу изъяли, в ФСБ сочли ее попадающей под состав статьи 280 УК «Публичные призывы к экстремистской деятельности».

Мнение чекистов должны были подкрепить профильные эксперты. «Хронику российской агрессии» отправили в Центр экспертиз СПбГУ. Заключение подписал директор центра Владимир Семенов. 24 декабря 2018 года он «приговорил» издание:

«Книга издательства «Брайт Стар Паблишинг» содержит призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Россия представлена как захватчик чужой земли. Руководство страны сравнивается с нацистской кликой, а государство с Третьим рейхом… Весь контекст построен на пресуппозиции о некой заведомой вредности, агрессивности России».

Владимир Семенов признал, что в тексте нет грамматических форм прямого призыва к экстремизму, так как отсутствуют глаголы «уничтожить», «обезвредить», «дать отпор» и им подобные.





«Вместе с тем в отдельных фрагментах книги обнаружены лексические формы призыва, в которых используются слова «нужно», «должно», «необходимо». Например, «в рамках АТО необходимо обеспечить блокирование Донецкой области, необходимо блокировать «центр напряженности» – город Славянск, а также захваченные админздания и других населенных пунктах», – заключил Семенов.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре, ознакомившись с экспертным исследованием, решили, что книга, пусть даже в одном экземпляре, может быть орудием пропаганды на территории России, и подали в Московский райсуд Петербурга иск о признании «Хроники российской агрессии» экстремистским материалом.

Материалы дела попали судье Татьяне Лемеховой. В 2014 году она рассматривала жалобу на действия сотрудников Пулковской таможни, которые по поручению ФСБ и под надуманным предлогом задержали перед вылетом директора Института региональной прессы Анну Шароградскую. Нарушений Лемехова тогда не нашла и жалобу не удовлетворила.

В этот раз заинтересованными сторонами выступали почти те же. Таможенникам и чекистам экстремистский характер «Хроники российской агрессии» был выгоден, чтобы не пропадал даром их труд.

Татьяна Лемехова начала рассматривать дело в июне 2019 года и на первом же заседании удивила участников процесса, подвергнув сомнению правильность и обоснованность заключения Центра экспертиз СПбГУ. В заслуженности Владимира Семенова судья не сомневалась, но все же решила:

«Вопрос требует специальных познаний в области лингвистики и психологии, необходимо назначить судебную экспертизу в РГПУ имени Герцена».

Книгу отдали на растерзание доктору филологических наук с 18-летним стажем экспертной работы Валерию Ефремову и кандидату психологических наук, пенитенциарному психологу Галине Иконниковой, за плечами которой сорок лет стажа.





Эксперты соотнесли содержание «Хроники российской агрессии» с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», в котором перечислены два десятка запрещенных в России коммуникативных действий – призывы к насильственному изменению строя, пропаганда исключительности, возбуждение розни и другие.

«Ни одного из описанных типов публичных призывов, которые закон классифицирует как экстремистские, в книге нет», - пришли к выводу Ефремов и Иконникова и постарались дать точную литературную характеристику произведения Тымчука:

«Несмотря на идеологическую ориентацию книги, она представляет собой максимально точно датированное описание истории российско-украинского конфликта 2014-2015 годов, попытку описать состояние дел на конец 2015 года и ряд рекомендаций авторов книги, связанных с их видением сложившейся ситуации».

По мнению экспертов, «Хроника российской агрессии» не подразумевает использование жанра призыва. Они согласились, что в лингвоэкспертной практике встречаются «случаи мимикрии экстремистской литературы под исторический, информационный, аналитический и другие типы дискурса, однако анализируемый источник не претендует на роль экстремистских материалов и полностью соответствует своему жанру – аналитическая хроника, пусть и с идеологическими элементами».

В своем исследовании петербургские эксперты ссылались, в частности, на одного из авторитетнейших российских специалистов в судебной лингвистике Михаила Осадчего – проректора по науке Государственного института русского языка имени Пушкина.

«Осадчий напрямую пишет, что косвенные и скрытые призывы не могут рассматриваться как призывы к экстремистской деятельности», – указано в заключении Ефремова-Иконниковой.

Модальные слова «нужно», «должно», «необходимо», которые легли в основу «экстремистского» заключения Центра экспертиз СПбГУ, эксперты тоже проанализировали. По их мнению, совершенно непонятно, к кому могут быть обращены рекомендации автора Тымчука.

«Кто является адресатом? Президент Украины? Начальник генерального штаба? Спецподразделения МВД и СБУ? В чем заключается экстремистский характер рекомендуемых действий, если речь идет об описании военной ситуации?» – задают эксперты вопросы и не находят ответ в книге.

Экспертов допросили в суде, сообщил «Фонтанке» адвокат правозащитной организации «Агора» Дмитрий Герасимов. Он представлял интересы покупателя книги.

Галина Иконникова подтвердила свои выводы и попросила разделять призывы и рекомендации, утверждения и мнения. Сравнение российской власти с Третьим Рейхом, на что упирал ее оппонент из СПбГУ, она назвала мнением и оценкой. Со стороны украинских авторов книги ситуация на Донбассе выглядит противоположно российской – там, дескать, находятся экстремисты, и им нужно противодействовать, как любому проявлению экстремизма.

Московский суд в иске прокуратуре отказал, оснований включать книгу в список запрещенных материалов нет.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»