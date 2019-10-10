Не пригодилось. В Петербурге меняют счастливый гроб в горошек на шоколадку или приключение

В Петербурге меняют белый гроб в горошек на шоколадку — такое объявление опубликовано в сообществе «alkoshmot | Общество Осознанного Потребления» в социальной сети «Вконтакте».

«Отдаю гроб. Нет, вы не ослышались. Гроб в целом в хорошем состоянии, от крышки сверху отвалились бортики, их надо просто прибить обратно», – написала пользователь сети Света Толстякова. Предмет ритуального обихода можно забрать за самовывоз.

«На самом деле изначально хотелось отдать его не за шоколадку, – рассказала владелица гроба «Фонтанке». – Мы с моим напарником любим интересные истории и приключения: влипать в них и создавать самостоятельно. Поэтому сначала я хотела поменять гроб на приключение, но потом вспомнила, что уже как-то раз предлагала в алкошмоте вещи за такой нематериальный обмен, и хороших предложений не нашлось. Точнее не нашлось вообще никаких – людям проще за шоколадку или сертификат».

Изначально гроб принадлежал другу Светы, Даниилу Данковскому, и молодой человек собирался использовать этот предмет по назначению. «Несколько лет назад врачи обнаружили у моего организма неприятную особенность, резко сократившую вероятную длительность моей жизни, – рассказал Даниил. – Тогда еще один мастер, занимавшийся деревом, задолжал мне одну услугу. Денег у него никогда не водилось, а я привык не обременять близких лишними проблемами, поэтому предложил древоделу разрешить ситуацию между нами таким элегантным способом – он сделает гроб для меня, а я прощаю ему его долг. Он снял с меня мерки и «сшил» костюм».





При повторном медицинском обследовании выяснилось, что Данковскому поставили ложный диагноз. «Страх растаял, а гроб остался. Я не стал от него избавляться, – говорит Даниил. – Он так и был со мной все эти годы, напоминая о том страшном периоде. Теперь всё это кажется даже комичным».

Гроб стал арт-объектом. Поучаствовал в перфомансе, проходившим в музее Авангарда: вертикально стоящий гроб возили по поляне рядом с музеем, внутри стояла девушка, певшая по-немецки о свободе, а из клеток, установленных в этом же гробу, время от времени вылетали живые голуби. Потом гроб «поработал» фотостудией. «Мне было необходимо сфотографировать серьги собственного дизайна и изготовления на модели, и при этом расставить свет, но подходящих держателей не было, и тогда я заметила, что дырки в стенках гроба идеально подходят по размеру под ручные фонарики, – рассказала Света Толстикова. – Получились кадры в стиле ночного Сеула».

Пока пользователи «Вконтакте» оставляют под постом о «гробе за шоколадку» восторженные комментарии, нашлась девушка, которая хочет его забрать. По словам Светы Толстиковой, это готесса. Приверженцы готики как субкультуры любят черный юмор и мрачные образы и атрибуты. Шоколадку новая хозяйка гроба вряд ли привезет, но, возможно, отблагодарит дарителей гроба каким-нибудь необычным готическим аксессуаром.