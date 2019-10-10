Отстающие регионы России получат 100 млрд рублей и льготную ипотеку. Таких насчитали десять

Десяти российским регионам с низким уровнем социально-экономического развития выделят 100 миллиардов рублей на решение наиболее острых проблем. Также власти помогут жителям льготной ипотекой. Об этом 10 октября заявил вице-премьер Виталий Мутко специальном совещании.

«Сегодня все федеральные ведомства получили задачу провести приоритизацию в национальных проектах, которые реализуют в этих регионах. И плюс договорились, что будет выделено пока, предварительно, в районе 100 млрд рублей на ближайшее пять лет на финансирование [устранения] наиболее острых проблем», – цитирует Мутко ТАСС. Он добавил, что также для них предлагается ряд механизмов, вплоть до «вопросов ипотечного кредитования более низкого, чем в целом по России».

По данным ТАСС, в список отстающих входят Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. У каждого такого региона есть куратор из числа министров.

Президент Владимир Путин в минувшем сентябре поручил узаконить ипотеку под 2 процента годовых на Дальнем Востоке.



