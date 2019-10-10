«Почта России» в Петербурге восстановила работу почти всех отделений за 10 минут до закрытия

Программисты, которые обновляли программное обеспечение единой автоматизированной системы «Почты России», справились со сбоем, который произошел в процессе установки и отключил рабочие компьютеры по всему Петербургу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского филиала ФГУПа, ближе к восьми вечера 10 октября восстановлена работоспособность 80 процентов отделений по Петербургу и Ленобласти, в ближайшее время наладят технику и в остальных. В городе их, судя по открытым данным, почти триста. Режим работы почты предусматривает, что в восемь часов вечера все они закрываются.

Как сообщалось ранее, сбой при установке ПО полностью парализовал работу почты, минимум с шести часов вечера отправить было невозможно даже письма.



