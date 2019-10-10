«Я пристально наблюдаю». Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции за операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что пристально наблюдает за военной операцией Турции против курдов в Сирии и готов «сильно ударить», если Анкара не станет «играть по правилам». Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter 10 октября.

Трамп пригрозил Турции финансовыми проблемами и санкциями и добавил, что США поддерживают контакт с обеими сторонами конфликта.

Американский лидер заявил, что рядом с районом атак нет военнослужащих США, и напомнил, что пытается прекратить «бесконечные войны».

Турецкие власти называют террористами вооружённые формирования курдов. О начале военной операции президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 9 октября. За сутки турецкая авиация и артиллерия атаковала около 200 объектов.





Президент Турции настаивает на законности действий турецкой армии и их союзников. Перед началом операции он созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

В пятницу, 11 октября, Совет Безопасности ООН проводит экстренную закрытую встречу по ситуации на северо-востоке Сирии.