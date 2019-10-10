На Парнасе спасатели доставали со столба ворону. «Фонтанка» знает зачем

Сотрудники МЧС откликнулись на просьбу жителей Выборгского района Петербурга спасти ворону на улице Федора Абрамова. Ее сняли и отнесли в ближайшую ветклинику.

Фотографии спасательной операции в группе «ДТП и ЧП|Неизданное» очевидцы выложили днем 10 октября. Пользователи задаются вопросом о том, зачем понадобилось снимать со столба птицу.

В городском МЧС пояснили, что ворона застряла и сама улететь уже не могла. Пожарные поднялись к пернатой на автовышке, с помощью молотка раздвинули два металлических столба и вызволили несчастную. В пресс-службе ведомства уточнили, что птицу отнесли в ближайшую ветклинику. Жители Парнаса позаботятся о ее дальнейшей судьбе.



