«Мне сломали нос, и всё прекратилось». Путин вспомнил, почему бросил заниматься боксом

Президент России Владимир Путин рассказал, что бокс был первым видом спорта, которым он начал заниматься. Выбрать дзюдо главу государства заставила травма.

Воспоминаниями Путин поделился с боксерами на выставке в Нижнем Новгороде 10 октября, где у стенда Федерации бокса его пригласили на тренировку и вручили усыпанную бриллиантами боксерскую перчатку.

«Мне сломали нос, и все прекратилось», — цитирует президента РИА Новости. Он добавил, что после этого нос вправляли и все «долго очень срасталось», после чего президент перешел в другой вид спорта.

Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо, которым занимается с 11 лет. Кроме того, в 1973 году он получил звание мастера спорта по самбо.



