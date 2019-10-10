Мальчик, девочка… Какая разница? Вместо судьи протокол за «пьянку» полицейские составили на его жену

Сотрудники ДПС города Киров стали фигурантами уголовного дела о служебном подлоге. Они остановили машину с пьяным водителем, похожим на федерального судью, но административный протокол составили на его молодую жену.

О возбуждении дела 10 октября сообщает Следственный комитет. По его версии, четыре дня назад полицейские остановили машину, за рулем которой сидел судья Ленинского районного суда Кирова Чепурных. По всем признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. В пассажирском кресле сидела молодая жена Чепурных – они возвращались с собственной свадьбы. Сотрудники ДПС опознали судью, но зачем-то примерили на себя роль туповатых героев фильма «Ничего не вижу, ничего не слышу».

«Сотрудники составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на спутницу судьи, а его самого к ответственности не привлекли», – уточняет СКР.

Записи камер наблюдения и очевидцы подтверждают, что именно Чепурных садился за руль и выходил из машины, когда его остановили на Спасской улице.





Уголовное дело возбуждено по статьям 292 УК («Служебный подлог») и 286 («Превышение должностных полномочий»). Полицейским вменяют составление протокола на лицо, фактически не совершавшее правонарушение.

Свадьба Чепурных вызвала переполох в судейском сообществе. На завтра, 11 октября, назначено заседание квалификационной коллегии судей Кировской области для создания комиссии «по проверке опубликованных в СМИ сведений в отношении судьи Ленинского райсуда Чепурных», указано на сайте квалифколлегии.

Привлечь судью за пьяную езду можно. Для этого полицейским достаточно составить протокол и отправить материалы в прокуратуру. По представлению генпрокурора собирается коллегия судей субъекта Федерации и дает разрешение на привлечение к административной ответственности. Эта процедура прописана в федеральном законе «О статусе судей Российской Федерации».