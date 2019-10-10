Минкомсвязи не понравился законопроект, который ограничивает право иностранцев на российские интернет-ресурсы

Отрицательный отзыв на поправки к закону «Об информации» отправили в Госдуму из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Там не хотят ограничивать иностранцев во владении российскими «информационно значимыми интернет-ресурсами».

Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства. Подобную позицию глава Минкомсвязи выражал и ранее, когда в Государственную думу внесли законопроект. Тогда Константин Носков назвал идею необдуманной и заявил, что категорически ее не поддерживает. По его мнению, поправки нацелены против таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru Group, а их он назвал «национальным достоянием».

Законопроект был внесен в ГД 26 июля. Он ограничивает право граждан других стран владеть и управлять «информационно значимыми интернет-ресурсами». До 16 октября на него собирают отзывы, рассмотреть его в первом чтении планируется в этом месяце.

В настоящее время иностранцам запрещено владеть долей более чем в 20 процентов в российских СМИ. Закон вступил в силу в 2014 году.



