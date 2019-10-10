«Живём как в позднем СССР». Якутский шаман заявил, что снова собирает отряд для похода на Москву

Уроженец Якутии Александр Габышев, получивший известность как «шаман, который шёл в Москву изгонять дьявола», намерен продолжить свой поход в столицу.

«Вне зависимости от судебных результатов, план – идти на Москву и закончить поход в 2021 году. Конечно, пойдём с той точки (где путешествие отряда шамана прервали силовики 19 сентября. – Прим. ред.). Долетим, приедем до той точки всем отрядом. Мой отряд – моя защита», – рассказал Габышев в интервью «Якутия.Инфо» 10 октября.

Полугодовой поход Габышева и его сторонников из Якутска в Москву был прерван в сентябре сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину задержали на границе с Иркутской областью https://www.fontanka.ru/2019/09/19/039/ . Шамана доставили в Якутск и поместили в психиатрическую клинику на обследование.

20 сентября в Интернете было распространено видеообращение Габышева, в котором он многократно похвалил силовиков и сообщил, что «поедет домой». Сторонников шаман призвал «отдохнуть и успокоиться» до завершения суда.





21 сентября мужчина отозвал согласие на медицинское обследование. Габышева заподозрили в экстремизме. Он находится под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 280 УК РФ.

По данным следствия, в период с 6 марта по 22 мая Александр Габышев, «находясь в неустановленном месте, обратился лично в устной форме к группе людей в общественном месте, то есть публично, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». В правозащитной организации Amnesty International шамана признали «узником совести», а реакцию властей на поход Габышева и сторонников назвали абсурдом.

В начале октября психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину, который шёл в Москву «изгонять дьявола», невменяемым.

«Живём как в позднем СССР. Они (медики. – Прим. ред.) проводили свои тесты профессионально, но результаты, похоже, не зависят от них», – сказал Габышев «Якутия.Инфо».

Защита шамана намерена провести альтернативную экспертизу его психического состояния.

Накануне уличных протестов в Улан-Удэ после выборов 8 сентября, Габышев был остановлен на трассе бурятскими шаманами, которые не пустили его в город. После выборов в центре Улан-Удэ несколько дней продолжались стычки с силовиками. Участники акций протеста, в том числе, требовали освобождения сторонников Габышева, которых ранее задержали силовики. В июле Габышев собрал в Чите оппозиционный федеральным властям несанкционированный митинг на 700 человек.

Шаманы не первый раз пытаются влиять на федеральную политику. В 2015 году «шаман Коля» из Нарьян-Мара провёл обряд в стенах Мариинского дворца, где заседают петербургские депутаты. Визит собеседника духов вызвал переполох среди парламентариев. Была создана специальная комиссия.