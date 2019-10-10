Россиянам хотели подарить ещё один выходной. Депутаты Госдумы проголосовали против

Мысль подарить россиянам еще один выходной день не вдохновила депутатов Государственной думы. Законопроект об установлении Светлого пасхального понедельника не прошел первое чтение.

Решение размещено в электронной базе нижней палаты российского парламента 10 октября. С идеей сделать понедельник после Пасхи нерабочим в 2017 году выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

В заключении комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подчеркивается, что работа в выходной или нерабочий день предусматривает оплату труда не менее чем в двойном размере. Это, как указали законотворцы, повлечет дополнительные расходы для работодателей.

Член думского комитета Светлана Бессараб в комментарии «Парламентской газете» добавила, что выходной стал бы вторым, помимо Рождества, по случаю религиозного праздника, что, по ее мнению, неправильно «с учетом многонационального и многоконфессионального состава» страны.





Ранее Роструд напомнил о ближайших длинных выходных, которые ждут россиян в ноябре, и опубликовал график нерабочих дней в 2020 году.