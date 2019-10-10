Сотни тысяч BMW, Rolls-Royce и Toyota Supra отзывают из-за мелкого дефекта настроек камеры

Концерн BMW отзывает 257 481 автомобиль 2018-2020 модельных годов по требованию американского Национального управления безопастности движения (NHTSA). Чиновники настояли на том, что во всех этих автомобилях необходимо изменить диапазон настроек камеры заднего вида.

Кроме непосредственно BMW разных моделей под отзыв попали Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Cullinan (бренд принадлежит BMW) и Toyota Supra (совместный проект с японской компанией). Во всех этих автомобилях при настройках камеры заднего вида возможно вывести яркость так, что на экране невозможно будет ничего различить, сообщает 10 октября Motor1. При этом настройки не сбрасываются автоматически при выключении двигателя, а остаются в памяти компьютера.

Национальное управление безопастности движения посчитало это опасным дефектом и настояло на массовом отзыве всех автомобилей, на которых установлена эта версия программного обеспечения. Чтобы исправить дефект, автомобилям просто загрузят новую программу, которая ограничит диапазон регулировок камеры.

Отзыв касается только автомобилей, которые продавались на территории США. Ему предшествовала полугодовая дискуссия между чиновниками NHTSA и автопроизводителем, в результате которой BMW пришлось объявить отзыв, несмотря на незначительность дефекта.

Это не первый случай, когда строгие дорожные чиновники настаивают на устранении малейших дефектов на автомобилях немецкого концерна. Так, в сентябре по настоянию NHTSA были отозваны все Rolls-Royce Cullinan из-за недостаточно ярких тормозных огней.



