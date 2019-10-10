В ожидании депортации из Пакистана три россиянки убили надзирательницу тюрьмы

Три гражданки России стали фигурантами уголовного дела о преднамеренном убийстве в пакистанской тюрьме. Их задержали год назад, когда они пытались присоединиться к террористам.

Об этом сообщают представители российского МИДа вечером 10 октября. Убийство произошло два дня назад, его обстоятельства не уточняются.

Известно, что в тюрьму россиянки попали год назад, их задержали при попытке незаконного пересечения ирано-пакистанской границы. С ними было восемь маленьких детей. Девушки являются «фанатичными приверженцами идеологии« запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Стремились они в Афганистан, где планировали присоединиться к отделению ИГ «Вилаят Хорасан».

О мотивах убийства надзирательницы, а также о возрасте подозреваемых пока не сообщается.



