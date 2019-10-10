«Операторы говорят, что мы ничего делать не должны». ЦБ разработает закон для борьбы с подменой телефонных номеров

С мошенниками, которые подменяют номера, чтобы выманивать деньги у россиян, решили бороться на законодательном уровне, поскольку не все операторы связи согласны их блокировать. Предложения по изменению закона «О связи», чтобы сделать невозможной подмену номера, внесет Банк России.

Подробности 10 октября рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на форуме «Финополис» в Сочи.

«Есть ряд операторов, которые отказываются блокировать [номера мошенников] вообще, причем, как правило, это операторы Московского региона. Именно поэтому мы, очевидно, будем инициировать дополнительные изменения в закон «О связи», — цитирует Сычева РБК.

«Проблема есть, ее фиксируем не только мы, но и операторы. Операторы говорят: у нас никаких правил нет, мы ничего делать не должны и ничего делать не будем. Если так, значит, надо, чтобы правила появились», — заключил Сычев.





По его словам, у операторов связи должны быть определенные обязанности по регулированию обмена трафиком. «Должны быть урегулированы правила прохождения сигнала между IP-сетями и обычной телефонией», — объяснил Сычев.

В докладе ЦБ говорилось, что за период с июля 2018 года по июль 2019 года специалисты ЦБ направили на блокировку почти 5 тыс. номеров, с которых совершались мошеннические звонки, что в 39 раз больше, чем за аналогичный период с 2017-го по 2018 год. Чаще всего злоумышленники используют городские номера.

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